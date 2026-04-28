Світоліна показала сімейний вікенд із Монфісом і донькою на полі для гольфу

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася новими кадрами зі свого життя, показавши атмосферу сімейного відпочинку разом із чоловіком Гаель Монфіс та донькою Скай.

Родина провела спільний вікенд, поєднавши відпочинок із активністю на гольф-полі.

На опублікованих фото видно, як Монфіс тренується, тоді як їхня донька знімає його на телефон, додаючи моментам особливої теплоти. Саме цей сімейний епізод став одним із найяскравіших у публікації.

Французький тенісист підписав допис словами: "прекрасна сімейна неділя з нашим особливим фотографом", натякаючи на участь доньки у створенні контенту.

Нагадаємо, напередодні Еліна несподівано поступилась угорці Анні Бондар у другому колі турніру в столиці Іспанії.

Світоліна не залишить топ-10 світового рейтингу після завершення турніру серії WTA 1000 в Мадриді.