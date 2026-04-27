Світоліна залишиться у першій десятці рейтингу WTA після турніру в Мадриді

Станіслав Матусевич — 27 квітня 2026, 15:05
Еліна Світоліна (7) не залишить топ-10 світового рейтингу після завершення турніру серії WTA 1000 в Мадриді. Це стало відомо після поразки швейцарки Белінди Бенчич (12) у матчі 1/8 фіналу від американки Гейлі Баптист (32).

Гра тривала 2 години 44 хвилини і завершилася з рахунком 1:6, 7:6(14), 3:6.

Тай-брейк у другій партії з 30 розіграних очок став найтривалішим у сезоні у WTA-турі.

Mutua Madrid Open WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
1/8 фіналу, 27 квітня

Гейлі Баптист (США) – Белінда Бенчич (Швейцарія) 6:1, 6:7(14), 3:6

Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Баптист зіграє проти переможниці матчу між Аріною Сабалєнкою (1, -) та Наомі Осакою (15, Японія).

Бенчич після поразки не підніметься вище поточної 12 позиції в рейтингу і не зможе обійти Світоліну з наступного тижня. Єдиною тенісисткою, яка ще може це зробити, залишається чешка Лінда Носкова (13). Однак для цього їй необхідно в Мадриді здобути титул.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна несподівано поступилась угорці Анні Бондар (60) у другому колі турніру в столиці Іспанії. Українка не захистила 390 очок за минулорічний півфінал і опуститься з сьомої мінімум на 9 позицію світового рейтингу.

