Бондар – про перемогу над Світоліною: Вдалося показати свою найкращу гру
Угорська тенісистка Анна Бондар розповіла про свої враження від перемоги над першою ракеткою України Еліною Світоліною у другому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді.
Слова спортсменки наводить Великий теніс України.
"Я дуже задоволена тим, як сьогодні зіграла. Минулого року я тричі грала проти неї, тому знала, чого очікувати. Вона неймовірна тенісистка, тож я розуміла, що маю показати свою найкращу гру, і, думаю, сьогодні мені це вдалося. Тому я дуже рада цій перемозі і з нетерпінням чекаю наступного кола", – сказала Бондар.
Анна поділилася секретом своєї першої перемоги над представницею топ-10 у кар'єрі.
"Мені подобається грати на висоті, подобається використовувати подачу з високим відскоком і потужний форхенд із сильним обертанням. Думаю, сьогодні це було ключовим. І я дуже рада, що змогла зберігати зосередженість протягом усього матчу".
Нагадаємо, що 23 квітня лише одна українка, Ангеліна Калініна, зуміла пробитися у третє коло одиночного розряду на турнірі в Мадриді.