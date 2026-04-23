Бондар – про перемогу над Світоліною: Вдалося показати свою найкращу гру

Угорська тенісистка Анна Бондар розповіла про свої враження від перемоги над першою ракеткою України Еліною Світоліною у другому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Я дуже задоволена тим, як сьогодні зіграла. Минулого року я тричі грала проти неї, тому знала, чого очікувати. Вона неймовірна тенісистка, тож я розуміла, що маю показати свою найкращу гру, і, думаю, сьогодні мені це вдалося. Тому я дуже рада цій перемозі і з нетерпінням чекаю наступного кола", – сказала Бондар.

Анна поділилася секретом своєї першої перемоги над представницею топ-10 у кар'єрі.

" Мені подобається грати на висоті, подобається використовувати подачу з високим відскоком і потужний форхенд із сильним обертанням. Думаю, сьогодні це було ключовим. І я дуже рада, що змогла зберігати зосередженість протягом усього матчу".

Нагадаємо, що 23 квітня лише одна українка, Ангеліна Калініна, зуміла пробитися у третє коло одиночного розряду на турнірі в Мадриді.