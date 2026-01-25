Очікувала на важкий матч: Світоліна прокоментувала перемогу над Андрєєвою на Australian Open
Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилась емоціями після перемоги над "нейтральною" росіянкою Міррою Андрєєвою в 1/8 фіналу Australian Open.
Спортсменка дала коментар журналістам змагання на корті.
"Це неймовірно! Я дуже задоволена своєю грою сьогодні. Я боролась від початку до останнього розіграшу. Матч був надзвичайно нервовим – я радію тому, як тримала себе на корті.
Я очікувала на важкий матч та довгі розіграші, намагалась активно працювати ногами та шукати недоліки у грі суперниці – треба було максимально їх використовувати", – розповіла Світоліна.
Також тенісистка висловилась про пораду її чоловіка Гаеля Монфіса бути розслабленою в грі.
"Сьогодні я точно не була такою – можливо, він буде цим незадоволений. Хоча гадаю, що перемога його все ж таки потішить. Найважчі моменти кар'єри – це поразки, а ми програємо майже кожного тижня, треба вміти відновлюватись", – резюмувала Еліна.
Зазначимо, що у чвертьфіналі змагань Світоліна зіграє проти третьої ракетки світу Коко Гофф зі США.
31-річна одеситка вчетверте вийшла у чвертьфінал Australian Open. Раніше їй вдалаося це у 2018, 2019 та 2025 роках. Загалом же Еліна 14 раз зіграє у чвертьфіналах турнірів Grand Slam.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).
У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22).