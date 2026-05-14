Світоліна вже у травні повторила кар'єрний рекорд сезону на турнірах WTA 1000

Денис Іваненко — 14 травня 2026, 11:40
Еліна Світоліна
ФТУ

У середу, 13 травня, Еліна Світоліна у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Римі перемогла другу ракетку світу Єлену Рибакіну, завдяки чому їй вдалось повторити особистий рекорд за кількістю виходів до півфіналу "тисячників" протягом одного сезону.

Українська тенісистка вже втретє у 2026 році пробилась до цієї стадії на такому рівні змагань. До цього вона входила до четвірки кращих у Дубаї та Індіан-Веллсі.

Раніше одеситка лише одного разу мала таку ж кількість півфіналів на "тисячниках" протягом сезону. Їй це вдалось у 2017 році, коли вона, до речі, виграла турнір у Римі.

Загалом для Еліни Світоліної це 15-й півфінал на рівні WTA 1000. В її активі чотири титули "тисячників".

Нагадаємо, що наступною суперницею українки стане Іга Швьонтек, яка переграла американку Джессіку Пегулу. Їхнє очне протистояння відбудеться 14 травня та розпочнеться не раніше 21:30 за київським часом.

