Загалом я зіграла непогано: Світоліна – про поразку у чвертьфінальному матчі КБДК

Українська тенісистка Еліна Світоліна після поразки у другому поєдинку чвертьфінального матчу Кубку Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії розповіла, чого не вистачило для перемоги.

Її слова передає BTU.

Лідерка "синьо-жовтих" вважає, що провела непогану гру. Вона віддала належне Гретт Міннен, яка чудово діяла на корті.

"Так, сьогодні був важкий матч. Думаю, загалом я зіграла непогано. Вона сьогодні грала неймовірно – від самого початку та до самого завершення матчу. Тобто загалом це був зовсім не поганий поєдинок. Просто, звичайно, я дуже розчарована результатом і своєю грою, тому що вважаю, що могла зіграти трохи краще. Але сьогодні все склалося саме так. у мене були свої шанси в окремих моментах. На жаль, вони склалися не на мою користь. Але це теніс. Таке трапляється. Ти повинен знаходити спосіб перемагати навіть у ті дні, коли твоя гра лише так собі", – сказала Світоліна.

Зазначимо, що в першому протистоянні Ангеліна Калініна здолала Яну Отципку. Доля чвертьфінальної дуелі визначиться у парному матчі.

В ньому Калініна та Людмила Кіченок грають проти Магалі Кемпен і Лари Салден. Переможець двобою Україна – Бельгія у півфіналі зустрінеться з сильнішим у матчі Італія – Китай.