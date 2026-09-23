Перша ракетка: Світоліна та Жадан разом написали книжку для підлітків

Українська тенісистка Еліна Світоліна та письменник Сергій Жадан об'єдналися заради незвичного творчого проєкту. Вони спільно написали книжку для підлітків під назвою "Перша ракетка", яка має побачити світ 15 жовтня 2026 року у видавництві "Ранок".

Про спільний проєкт автори розповіли у відео. Світоліна та Жадан поділилися з фанатами подробицями про книгу та розповіли, чому саме присвячена історія:

"Це книга про українських школярів, українських дітей, які дорослішають, шукають себе, шукають мотивацію, шукають можливості подолати свої проблеми і зрештою приходять до успіху".

У центрі сюжету – двоє підлітків, Сєня та Аліна, які живуть у зовсім різних світах, але мають однакове прагнення – досягти того, про що мріють.

Сєня хоче стати рок-зіркою і навіть має власний гурт, щоправда, поки без назви та пісень. У нього є лише місяць, щоб написати композицію та підготуватися до виступу, який має стати для нього справжнім проривом.

Читайте також : Магучіх назвала три книги, які варто прочитати кожному

Аліна мріє повернутися до рідного Харкова та продовжити займатися тенісом. Через обставини вона опиняється у новій школі в Києві та змушена звикати до іншого тренера, який майже не звертає на неї уваги. Саме боротьба дівчини за свою мрію привертає увагу Сєні.

Хлопець вирішує допомогти Аліні, хоча й сам поки не може похвалитися великими успіхами ані в навчанні, ані в музиці. Їхня історія показує, що іноді для повернення віри у власні сили достатньо підтримки та уваги людини, яка опинилася поруч.

Нагадаємо, 24 вересня Світоліна у складі збірної України зіграє чвертьфінальний матч проти Бельгії у межах Кубку Біллі Джин Кінг. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів. Півфінали відбудуться 25-26 вересня, а фінал заплановано на 27 вересня.

На "Чемпіоні" можна ознайомитися із прев'ю виступу збірної України у фіналі КБДК.