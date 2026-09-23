Батьки мали тверді погляди щодо цього: Світоліна пояснила, чому відмовилася виступати за інші країни

Еліна Світоліна (7) розповіла, що завжди робила усе можливе, аби представляти Україну з великою гордістю на міжнародній арені, попри численні пропозиції від інших країн.

Її слова передає RAZOM і Kateryna Lisunova.

Перша ракетка України подякувала своїм батькам за чітку патріотичну позицію. За словами тенісистки, вона завжди ставила перед собою лише великі цілі: стати найкращою гравчинею, грати перед величезною публікою на найбільших аренах планети та завжди представляти рідну державу.

"Коли ми отримали ці пропозиції, було цікаво подивитися на них і розібратися. Але зрештою, я народилася в Одесі. Мої батьки практично все своє життя провели там, і ти формуєшся як українець. Тому для мене головним було просто робити все можливе із тим, що ми маємо, та представляти свою країну з великою гордістю. Так було завжди від самого початку моєї кар'єри, і мої батьки завжди мали дуже й дуже тверді погляди щодо цього", – сказала Світоліна.

Раніше Еліна розповідала, що їй пропонували прийняти громадянство Англії, Ізраїлю, Казахстану, Австралії та ще кількох країн.

Нагадаємо, що Світоліна потрапила до складу збірної України на фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг. Синьо-жовта команда у чвертьфіналі КБДК 24 вересня проти Бельгії. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів.

Напередодні Еліна поділилася думкою про склад національної збірної та розповіла про власне самопочуття перед турніром.