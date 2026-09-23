Світоліна – про майбутній виступ у КБДК: Підтримка, яку я відчуваю з України, просто неймовірна

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про своє ставлення до Кубку Біллі Джин Кінг та оцінила суперниць нашої збірної у чвертьфіналі турніру – команду Бельгії.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Нам не так часто випадає можливість грати за команду. Але думаю, саме тому такі моменти стають ще більш особливими. Я справді дуже ціную ці моменти, коли поруч із тобою на лаві перебуває капітан, коли там уся команда, яка підтримує тебе й залишається поруч на кожному кроці цього шляху.

І мені здається, що саме це робить можливість представляти свою країну ще більш особливою. Підтримка, яку я відчуваю з України, просто неймовірна. Саме заради таких моментів ти тренуєшся, саме в такі моменти хочеться показувати свій найкращий теніс", – сказала лідерка збірної.