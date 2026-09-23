Світоліна – про майбутній виступ у КБДК: Підтримка, яку я відчуваю з України, просто неймовірна
Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про своє ставлення до Кубку Біллі Джин Кінг та оцінила суперниць нашої збірної у чвертьфіналі турніру – команду Бельгії.
Слова тенісистки наводить Великий теніс України.
"Нам не так часто випадає можливість грати за команду. Але думаю, саме тому такі моменти стають ще більш особливими. Я справді дуже ціную ці моменти, коли поруч із тобою на лаві перебуває капітан, коли там уся команда, яка підтримує тебе й залишається поруч на кожному кроці цього шляху.
І мені здається, що саме це робить можливість представляти свою країну ще більш особливою. Підтримка, яку я відчуваю з України, просто неймовірна. Саме заради таких моментів ти тренуєшся, саме в такі моменти хочеться показувати свій найкращий теніс", – сказала лідерка збірної.
Світоліна готується до непростого протистояння проти команди Бельгії.
"У Бельгії сильні тенісистки. Ми намагаємося сприймати їх просто як чергових суперниць, які перебуватимуть по інший бік сітки. Для нас буде важливо зосередитися на власних сильних сторонах і попрацювати над кількома тактичними моментами. Я вже поспілкувалася з командою тренерів, які перебувають тут із нами, щоб ми змогли підібрати найкращу тактику для матчів проти наших суперниць".
Нагадаємо, що збірна України у чвертьфіналі КБДК 24 вересня зіграє матч проти Бельгії у китайському Шеньчжені. Початок – о 05:00 за київським часом. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів.