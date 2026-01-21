Світоліна – про слова Олійникової: Відсторонення російських тенісистів? Для мене ця тема вже закрита

Перша ракетка України Еліна Світоліна на пресконференції після перемоги в матчі другого кола Australian Open над полькою Ліндою Клімовічовою прокоментувала дебютний виступ і промову іншої українки, Олександри Олійникової, на австралійському мейджорі.

Слова Світоліної наводить Великий теніс України.

"Вона привносить у гру зовсім інший погляд. Таких гравців, як Олійникова, зараз небагато, але вони є. Завжди цікаво спостерігати за тим, як вони грають, як вибудовують розіграші і створюють свою гру. Для неї це дуже вражаюче – так почати свій перший турнір Grand Slam, показуючи якісний теніс саме у своєму стилі. Вона дуже незручна суперниця. Думаю, на ґрунті з нею буде особливо складно – щоб її обіграти, доведеться дійсно багато працювати на корті", – зауважила Еліна.

Після свого стартового матчу на Australian Open проти чинної чемпіонки турніру Медісон Кіз Олійникова заявила, що вважає неправильним допуск російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних тенісних змаганнях. Світоліна пояснила своє ставлення до позиції Олександри.

"Війна триває вже чотири роки. Ми говорили про це дуже багато разів. Для мене зараз ця тема, по суті, вже закрита. Позицію визначено, рішення ухвалено і з боку WTA, і з боку ATP. Наразі все, що ми можемо робити – виходити на корт, намагатися показувати гарний теніс, гідно представляти свою країну і використовувати свій голос для того, щоб привертати увагу і допомогу. Дуже важливо не забувати, що ми можемо і повинні використовувати свої можливості, щоб нагадувати світу про нашу батьківщину і про те, що їй, як і раніше, потрібна підтримка".

Нагадаємо, що у третьому колі Australian Open суперницею Еліни Світоліної стала росіянка Діана Шнайдер.