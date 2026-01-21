Українська правда
Росіянка стала суперницею Світоліної в третьому колі Australian Open

Станіслав Матусевич — 21 січня 2026, 04:27
Еліна Світоліна
Arata Yamaoka

Так звана "нейтральна" тенісистка Діана Шнайдер (22) стала суперницею першою ракетки України Еліни Світоліної (12) у третьому колі Australian Open. Представниця Росії у другому раунді змагань насилу перемогла австралійку Талію Гібсон (119) з рахунком 3:6, 7:5, 6:3.

У другому сеті поєдинку, ведучи 5:4, Гібсон не реалізувала три матч-пойнти на прийомі.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Друге коло, 21 січня

Діана Шнайдер (-) – Талія Гібсон (Австралія) 3:6, 7:5, 6:3

Світоліна і Шнайдер раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді. У другому раунді змагань найкраща тенісистка України обіграла польку Лінду Клімовічову.

