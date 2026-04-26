Швьонтек запалила на Бернабеу: зіркова тенісистка показала свої футбольні навички

Польська тенісистка Іга Свьонтек під час турніру у Мадриді встигла привернути увагу не лише тенісом, а й своїми скілами.

Свьонтек побувала на легендарному стадіоні Сантьяго Бернабеу, де продемонструвала несподівані навички – тенісистка вправно поводилася з футбольним м'ячем, чим здивувала присутніх.

Варто зазначити, що під час проведення Mutua Madrid Open арену мадридського Реал Мадрид частково трансформували, облаштувавши ґрунтовий корт для тренувань.

Саме там і з'явилася можливість для подібних неформальних моментів за участю зірок тенісу.

Нагадаємо, напередодні четверта ракетка світу з Польщі не зуміла завершити матч третього кола турніру серії WTA 1000 в Мадриді проти Енн Лі.

Пізніше Іга пояснила, чому вирішила знятися з матчу проти американки.