Дісталось корту та тренеру: Швьонтек вибухнула агресією у вогняному матчі проти Світоліної
Зіркова польська тенісистка Іга Швьонтек не стримала емоцій під час поєдинку 1/4 фіналу на "тисячнику" в Індіан-Веллсі.
Вона зустрічалась з Еліною Світоліною. 24-річна спортсменка вважалась фавориткою протистояння, проте не змогла довести цей статус на корті.
У третьому сеті Іга програла свою подачу в дев'ятому геймі, що стало вирішальним моментом зустрічі. Після цього вона була дуже зла – почала бити рушником по корту та на підвищених тонах поговорила із тренером.
Врешті-решт цей вибух емоцій не допоміг. У наступному геймі Еліна забрала свою подачу "під нуль", оформивши підсумкову перемогу.
Зазначимо, що Світоліна вдруге в кар'єрі пробилась до півфіналу турніру в Індіан-Веллсі. Наступною суперницею українки стане Олена Рибакіна.
Після поразки Швьонтек вперше із серпня 2025 року опуститься на третє місце у світовому рейтингу. Еліна ж уже забезпечила собі восьму сходинку, а вихід у фінал дозволить їй стати сьомою ракеткою світу.