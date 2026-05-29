Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

36-річна румунка стала найстаршою тенісисткою в історії, яка виграла 6:0, 6:0 на турнірі Grand Slam

Станіслав Матусевич — 29 травня 2026, 17:26
36-річна румунка стала найстаршою тенісисткою в історії, яка виграла 6:0, 6:0 на турнірі Grand Slam
Сорана Кирстя
Getty Images

36-річна румунка Сорана Кирстя (18) вщент розгромила аргентинку Солану Сьєрру (68) у матчі третього кола Ролан Гаррос. За 56 хвилин Кирстя виграла 6:0, 6:0 і стала найстаршою тенісисткою в історії, яка не віддала жодного гейму суперниці у поєдинку турнірів Grand Slam.

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Третє коло, 29 травня

Сорана Кирстя (Румунія) – Солана Сьєрра (Аргентина) 6:0, 6:0

OptaAce

В 1/8 фіналу Ролан Гаррос румунка зіграє проти китаянки Ван Сіюй (148), яка трохи раніше вибила з боротьби українку Юлію Стародубцеву (55).

Нагадаємо, що Кирстя планує завершити кар'єру після закінчення сезону-2026.

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Рекорд Ролан Гаррос Сорана Кирстя

Рекорд

"Допінгові ігри" пропонують 10 млн доларів атлету, який поб'є світовий рекорд Болта
Рекорд-смаколик: вперше в третьому колі Ролан Гаррос зіграють одразу чотири українки
Джокович переписав історію тенісу, встановивши абсолютний рекорд турнірів серії Grand Slam
Українки переписали історію Ролан Гаррос, установивши національний рекорд
Швьонтек встановила історичний рекорд на турнірах Grand Slam

Останні новини