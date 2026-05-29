36-річна румунка стала найстаршою тенісисткою в історії, яка виграла 6:0, 6:0 на турнірі Grand Slam

36-річна румунка Сорана Кирстя (18) вщент розгромила аргентинку Солану Сьєрру (68) у матчі третього кола Ролан Гаррос. За 56 хвилин Кирстя виграла 6:0, 6:0 і стала найстаршою тенісисткою в історії, яка не віддала жодного гейму суперниці у поєдинку турнірів Grand Slam.

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Третє коло, 29 травня

Сорана Кирстя (Румунія) – Солана Сьєрра (Аргентина) 6:0, 6:0

В 1/8 фіналу Ролан Гаррос румунка зіграє проти китаянки Ван Сіюй (148), яка трохи раніше вибила з боротьби українку Юлію Стародубцеву (55).

Нагадаємо, що Кирстя планує завершити кар'єру після закінчення сезону-2026.