36-річна румунка стала найстаршою тенісисткою в історії, яка виграла 6:0, 6:0 на турнірі Grand Slam
Сорана Кирстя
Getty Images
36-річна румунка Сорана Кирстя (18) вщент розгромила аргентинку Солану Сьєрру (68) у матчі третього кола Ролан Гаррос. За 56 хвилин Кирстя виграла 6:0, 6:0 і стала найстаршою тенісисткою в історії, яка не віддала жодного гейму суперниці у поєдинку турнірів Grand Slam.
Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.
Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Третє коло, 29 травня
Сорана Кирстя (Румунія) – Солана Сьєрра (Аргентина) 6:0, 6:0
В 1/8 фіналу Ролан Гаррос румунка зіграє проти китаянки Ван Сіюй (148), яка трохи раніше вибила з боротьби українку Юлію Стародубцеву (55).
Нагадаємо, що Кирстя планує завершити кар'єру після закінчення сезону-2026.
