"Допінгові ігри" пропонують 10 млн доларів атлету, який поб'є світовий рекорд Болта

Організатори Enhanced Games ("Допінгові ігри" або "Олімпіада на стероїдах") заявили, що запропонують бонус у розмірі 10 мільйонів доларів будь-якому спортсмену, який поб'є світовий рекорд Усейна Болта на 100 метрів на їхніх змаганнях 2027 року.

Про це повідомляє Reuters.

Представники Enhanced Games заявили, що приз дістанеться переможцю фінального забігу на 100 метрів серед чоловіків, якщо він пробіжить швидше за 9,58 секунди.

Саме цей час ямаєць встановив у Берліні на ЧС-2009. Цей рекорд вважається одним із найнедоторканніших рекордів у спорті.

Оголошення відбулося після перших "Розширених ігор", що відбулися в неділю в "Resorts World Las Vegas", де спортсмени встановили один світовий рекорд у плаванні та 21 особистий рекорд.

Грецький плавець Крістіан Гколомеєв переміг на дистанції 50 метрів вільним стилем з часом 20,81 секунди та заробив загалом 1,5 мільйона доларів. Організатори назвали це найбільшою виплатою в історії плавання.

Його результати не потраплять до офіційних книг рекордів, оскільки результати учасників змагань вважаються незаконними світовими спортивними органами.

"Розширені ігри" дозволяють змагатися спортсменам, які вживають речовини, заборонені Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA), а плавцям також дозволено носити поліуретанові "суперкостюми", заборонені у 2010 році.

Нагадаємо, нещодавно Усейн Болт заявив, що не вірить, що хтось зможе побити його рекорд найближчим часом.