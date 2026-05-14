Світоліна оцінила свою перемогу над другою ракеткою світу на турнірі в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилась емоціями від виходу до півфіналу турніру WTA 1000 в Римі після перемоги над Єленою Рибакіною.

Її слова передає BTU.

Українка заявила, що це був виснажливий матч. Вона задоволена результатом і тим, що змогла в кінцівці впоратись із нервами.

"Безумовно, я дуже щаслива. Мені подобається грати тут, у Римі, подобається повертатися в це місто – все тут робить цей турнір особливим для мене. Звичайно, два титули на цьому турнірі залишили багато приємних спогадів, тому я намагаюся затриматися тут якомога довше. Я дуже задоволена своїм виступом. Єлена – чудова чемпіонка, і мені дійсно потрібно було показати свій найкращий рівень і правильний настрій. Тож я просто рада, що зуміла впоратися з нервами в кінцівці. Тут досить повільні умови, і це потрібно враховувати, намагатися знаходити тактичні рішення та способи, як завдати проблем суперниці. Я дуже задоволена тим, як змогла перебудуватися після програного першого сету. Це було непросто, але в цій ситуації я використовувала свій план Б, і він спрацював. Думаю, я дуже добре рухалася кортом. Мені вдалося дотримуватися ігрового плану та добре реалізувати його у другому та третьому сетах", – сказала Світоліна.

Також Еліна поділилась очікуваннями від наступного поєдинку на турнірі. Її суперницею стане Іга Швьонтек.

"Вона завжди показує свій найкращий теніс на ґрунті. Звичайно, вона виграла тут дуже багато титулів, як і на Ролан Гаррос. Я добре знаю її гру, і зараз для мене головне – відновитися після цього матчу, потім обговорити все з тренером, підготувати план на гру та постаратися реалізувати його якомога краще", – заявила українка.

Зазначимо, що матч Світоліна – Швьонтек відбудеться 14 травня. Він розпочнеться не раніше 21:30 за київським часом.