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WTA змінить формат фотосесії учасниць Підсумкового турніру через принципову позицію Світоліної

Станіслав Матусевич — 5 листопада 2026, 23:34
WTA змінить формат фотосесії учасниць Підсумкового турніру через принципову позицію Світоліної
Еліна Світоліна
Instagram

Жіноча тенісна асоціація WTA анонсувала зміну формату фотосесії тенісисток, що беруть участь у Підсумковому турнірі. Замість традиційної групової фотографії цього року будуть представлені портрети спортсменок.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

"Повернення портретів WTA Finals: одна з найбільш очікуваних традицій Підсумкового турніру WTA повертається в п'ятницю, 6 листопада – цього дня будуть представлені офіційні портрети учасниць змагань. У портретах 2026 року застосовано новий підхід, зосереджений на особистості кожної тенісистки: вони підкреслюють індивідуальність, власний стиль та унікальну історію кожної спортсменки, що кваліфікувалася на турнір. Це дозволить уболівальникам по-новому поглянути на зірок жіночого тенісу.

Повна колекція портретів з'явиться в п'ятницю на цифрових платформах та в соціальних мережах WTA", – йдеться у повідомленні пресслужби організації.

У минулих сезонах спільне фото було однією з головних традицій Підсумкового турніру. У 2024 та 2025 роках WTA публікувала групові знімки тенісисток, доповнюючи їх індивідуальними портретами.

Однак поточного року у змаганні візьме участь Еліна Світоліна, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії відмовляється від рукостискань після матчу та спільних фото з представницями країн-агресорок.

Учасницями цьогорічного WTA Finals стануть Аріна Сабалєнка та Мірра Андрєєва, які разом зі Світоліною потрапили до однієї групи. Тому організаторам довелося відмовитися від групового фото учасниць змагань.

Підсумковий турнір відбудеться з 8 по 15 листопада в американському Індіан-Веллсі.

Нагадаємо, напередодні Світоліна дізналася своїх суперниць по груповому етапу турніру. Допомагає готуватися українці до WTA Finals екстенісист Сергій Стаховський замість звичного тренера Еліни Ендрю Беттлза.

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