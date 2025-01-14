Калініна поступилась Жабер в першому колі Australian Open
Ангеліна Калініна
instagram.com/angie_kalinina
У вівторок, 14 січня, українська тенісистка Ангеліна Калініна (48) зіграла свій матч першого кола Australian Open проти Онс Жабер з Тунісу (39).
Поєдинок тривав 1 годину 11 хвилин та завершився поразкою українки з рахунком 0:2 (3:6, 3:6).
Калініна не виконала жодної подачі навиліт, припустилась дві подвійні помилки та реалізувала три з шести брейк-пойнтів.
Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/64 фіналу, жінки, одиночний розряд
Призовий фонд: $59,8 млн
Ангеліна Калініна (Україна) – Онс Жабер (Туніс) 0:2 (3:6, 3:6)
Раніше Даяна Ястремська вийшла в друге коло одиночного розряду Australian Open, здолавши Маяр Шериф.
Окрім того, Людмила Кіченок в парному розряді також здобула перемогу.