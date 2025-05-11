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Світоліна привітала фанатів із Днем матері, опублікувавши милі фото з мамою і донькою

Богдан Войченко — 11 травня 2025, 19:48
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Світоліна привітала фанатів із Днем матері, опублікувавши милі фото з мамою і донькою

Перша ракетка України Еліна Світоліна привітала у соцмережах фанатів з Днем матері.

В Інстаграмі тенісистки опублікувала милі сімейні кадри, на яких разом зі своєю маленькою донечкою Скай та мамою.

"З Днем матері! Всіх неймовірних матусь", – написала українка.

Нагадаємо, напередодні Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру в Римі, обігравши американку Гейлі Баптист з рахунком 6:4, 3:6, 6:4.

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У наступному раунді змагань українка зіграє проти іншої американки, Даніель Коллінз, яка трохи раніше вибила з боротьби чинну чемпіонку змагань польку Ігу Швьонтек.

Раніше повідомлялося, що Костюк вперше з початку повномасштабного вторгнення потисла руку колишній російській тенісистці Дарії Касаткіній.

Еліна Світоліна теніс