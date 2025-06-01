Світоліна розчулила фанатів милим кадром Монфіса з донькою

Поки триває напружений турнір у Парижі, Еліна Світоліна знаходить хвилинки для тепла та затишку, і ділиться ними з фанатами.

Цього разу українська зірка тенісу опублікувала кадр, який розчулив тисячі підписників: її чоловік, Гаель Монфіс, стрибає на батуті разом із їхньою маленькою донькою Скай.

Милий сімейний момент став справжнім хітом у соцмережах. Монфіс, який славиться своєю харизмою на корті, довів, що у житті для нього важливе не лише спортивне суперництво, а й час, проведений з родиною.

Нагадаємо, напередодні Гаель вилетів з Ролан Гаррос, поступившись британцю Джеку Дрейперу. Проте хайлайт француза з цієї гри став хітом у соцмережах, набравши шалену популярність.

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Натомість Еліна пробилася у четверте коло Ролан Гаррос, обігравши у важкому поєдинку третього раунду американку Бернарду Перу.

У наступному раунді змагань Світоліна зіграє проти четвертої ракетки світу Жасмін Паоліні. Італійка у своєму матчі третього кола вибила з боротьби нашу Юлію Стародубцеву.