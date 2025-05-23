Наш козак: Світоліна змусила Монфіса заговорити українською

Українська тенісистка Еліна Світоліна потішила своїх шанувальників кумедним контентом, влаштувавши мовний челендж зі своїм чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

У ролику, який стрімко набирає популярності у соцмережах, Монфіс тримає в руках картки з українськими словами та намагається їх прочитати вголос.

Попри складність мови, француз старається і викликає хвилю сміху та захоплення своїми стараннями. Еліна ж поруч із ним коментує, підтримує та часом жартує над його вимовою, що лише додає роликові шарму.

Челендж уже розлетівся мережею та викликав шквал позитивних коментарів, захоплюючись харизмою зіркового подружжя.

Нагадаємо, напередодні відбулося жеребкування основної сітки другого турніру Grand Slam поточного сезону – Ролан Гаррос.

Світоліна отримала 13 номер посіву й у першому колі зіграє проти турецької тенісистки Зейнеп Сонмез.