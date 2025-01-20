Я намагалася проявити бойовий дух: Світоліна – про перемогу над Кудермєтовою

Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) розповіла, що зуміла перемогти Вероніку Кудермєтову (75) завдяки підтримці команди.

Про це вона заявила під час інтерв'ю після матчу.

"Я просто намагалася боротися, знаєте, проявити цей бойовий дух. Це єдине, що можна зробити, коли щось іде не так. Просто зібратися, опустити голову й працювати далі. І моя команда дуже допомогла мені залишитися в колії. Я дуже рада, що змогла повернутися в матч, а потім виграти у двох сетах", – сказала Еліна.

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Також українці сказали, що вона втретє дійшла до 1/4 фіналу Australian Open, але востаннє це було ще 2019 року.

"Це було дуже давно, відчуваю, ніби ціла вічність минула, знаєте, стільки всього сталося. У нас народилася донька Скай, потім була операція. Ви знаєте, що багато трапилось, і я дуже задоволена грою протягом цього турніру, просто дуже насолоджуюся цією перемогою сьогодні", – додала друга ракетка України.

Для тенісисток це була третя зустріч за кар'єру. До цієї гри Еліна не мала перемог над Кудермєтовою.

Отже, Світоліна втретє зіграє у чвертьфінальній стадії Australian Open і удванадцяте загалом на турнірах Grand Slam. Суперницею української тенісистки стане переможниця пари Рибакіна – Кіз. Матч заплановано на 22 січня.