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Надія Кіченок і Като впевнено вийшли до другого кола парного розряду Ролан Гаррос

Игорь Чернявский — 31 травня, 11:53
Надія Кіченок і Като впевнено вийшли до другого кола парного розряду Ролан Гаррос

Українка Надія Кіченок та її японська напарниця Мію Като впевнено переграли австралійок Дарію Севілл та Айлу Томлянович у першому колі Ролан Гаррос.

Матч мав відбутися вчора, 30 травня, але за рахунку 5:2 в першому сеті його було перенесено на наступний день. Гра завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

Австралійський дует припустився набагато більшої кількості невимушених помилок — 26. За статистикою, Кіченок та Като були точнішими на першій подачі.

Roland Garros - Grand Slam
Парний жіночий розряд
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Перше коло
30-31 травня

Надія Кіченок (Україна) та Мію Като (Японія) Айла Томлянович і Дарія Севілл (Австралія) 6:2, 6:3

У другому колі Надія та Мію зіграють проти переможниць матчу Фан Сьєн Ву (Тайвань) та Лінь Чжу (Китай) — Мая Ламсден (Велика Британія) та Ван Яфань (Китай).

Нагадаємо, напередодні Даяна Ястремська впевнено розібралася з Ван Яфань, а Еліна Світоліна на класі перемогла Діан Паррі. Марта Костюк покинула турнір, поступившись Донні Векич.
Надія Кіченок Ролан Гаррос Мію Като

Надія Кіченок

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