Надія Кіченок і Като впевнено вийшли до другого кола парного розряду Ролан Гаррос

Українка Надія Кіченок та її японська напарниця Мію Като впевнено переграли австралійок Дарію Севілл та Айлу Томлянович у першому колі Ролан Гаррос.

Матч мав відбутися вчора, 30 травня, але за рахунку 5:2 в першому сеті його було перенесено на наступний день. Гра завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

Австралійський дует припустився набагато більшої кількості невимушених помилок — 26. За статистикою, Кіченок та Като були точнішими на першій подачі.

Roland Garros - Grand Slam

Парний жіночий розряд

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд - $24,961,000

Перше коло

30-31 травня





Надія Кіченок (Україна) та Мію Като (Японія) — Айла Томлянович і Дарія Севілл (Австралія) 6:2, 6:3





У другому колі Надія та Мію зіграють проти переможниць матчу Фан Сьєн Ву (Тайвань) та Лінь Чжу (Китай) — Мая Ламсден (Велика Британія) та Ван Яфань (Китай).



