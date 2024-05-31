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Кіченок з перемоги стартувала в парному розряді Ролан Гаррос

Олександр Булава — 31 травня, 20:55
Кіченок з перемоги стартувала в парному розряді Ролан Гаррос

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з латвійкою Єлєною Остапенко обіграли дует американок Ешлін Крюгер/Слоун Стівенс у першому колі Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2. Кіченок та Остапенко двічі подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку та використали 4 з 10 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam
Парний жіночий розряд
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Перше коло, 31 травня

Людмила Кіченок (Україна)/Єлєна Остапенко (Латвія) Ешлін Крюгер/Слоун Стівенс (США) 6:2, 6:2

У другому колі Кіченко та Остапенко зустрінуться з переможцем пари Коччаретто/Тревіза — Богдан/Крістіан.

Зазначимо, що сестра Людмили, Надія Кіченок, у дуеті з Мію Като з Японії впевнено переграли австралійок Дарію Севілл та Айлу Томлянович на старті турніру.

Нагадаємо, напередодні Даяна Ястремська впевнено розібралася з Ван Яфань, а Еліна Світоліна на класі перемогла Діан Паррі. Марта Костюк покинула турнір, поступившись Донні Векич.

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