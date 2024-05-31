Кіченок з перемоги стартувала в парному розряді Ролан Гаррос
Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з латвійкою Єлєною Остапенко обіграли дует американок Ешлін Крюгер/Слоун Стівенс у першому колі Ролан Гаррос.
Матч тривав 1 годину 16 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2. Кіченок та Остапенко двічі подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку та використали 4 з 10 брейк-пойнтів.
Перше коло, 31 травня
У другому колі Кіченко та Остапенко зустрінуться з переможцем пари Коччаретто/Тревіза — Богдан/Крістіан.
Зазначимо, що сестра Людмили, Надія Кіченок, у дуеті з Мію Като з Японії впевнено переграли австралійок Дарію Севілл та Айлу Томлянович на старті турніру.
Нагадаємо, напередодні Даяна Ястремська впевнено розібралася з Ван Яфань, а Еліна Світоліна на класі перемогла Діан Паррі. Марта Костюк покинула турнір, поступившись Донні Векич.