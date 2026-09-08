Через російську атаку постраждав падел-клуб Світоліної та Стаховського

У Києві зазнав пошкоджень падел-клуб, який заснували Еліна Світоліна та Сергій Стаховський.

Про це повідомила перша ракетка України в інстаграмі.

Об'єкт постраждав внаслідок російської атаки на столицю. Люди залишились неушкодженими.

"Простір SVITO постраждав від вибухової хвилі внаслідок нічної атаки. Люди не постраждали, і це найголовніше. Наша команда вже працює над усуненням усіх наслідків, і ми додатково повідомимо, щойно клуб буде повністю готовий відновити роботу.

З усіма, хто має бронювання, ми будемо на зв'язку додатково. Ми щиро співчуваємо кожному, хто втратив близьких цієї ночі та постраждав. Бережіть себе", – йдеться в повідомленні клубу.