Через російську атаку постраждав падел-клуб Світоліної та Стаховського
У Києві зазнав пошкоджень падел-клуб, який заснували Еліна Світоліна та Сергій Стаховський.
Про це повідомила перша ракетка України в інстаграмі.
Об'єкт постраждав внаслідок російської атаки на столицю. Люди залишились неушкодженими.
"Простір SVITO постраждав від вибухової хвилі внаслідок нічної атаки. Люди не постраждали, і це найголовніше. Наша команда вже працює над усуненням усіх наслідків, і ми додатково повідомимо, щойно клуб буде повністю готовий відновити роботу.
З усіма, хто має бронювання, ми будемо на зв'язку додатково. Ми щиро співчуваємо кожному, хто втратив близьких цієї ночі та постраждав. Бережіть себе", – йдеться в повідомленні клубу.
Зазначимо, що клуб SVITO українські тенісисти відкрили навесні. На честь цієї події вони влаштовували закриту вечерю за участі великої кількості зірок.
Цей спортивний простір включає сім критих кортів. Він є одним із найбільших сучасних майданчиків для паделу в Україні.