Зірка Челсі показав геймплей FC 27 до офіційного доступу і одразу отримав бан на Twitch

Півзахисник Челсі Коул Палмер потрапив у кумедну ситуацію під час стріму на Twitch. Англієць вирішив пограти в нову EA Sports FC 27 та понад годину показував глядачам геймплей і відкриття наборів в Ultimate Team, хоча офіційний ранній доступ до гри ще не стартував. Він мав розпочатися 18 вересня, тоді як повноцінний реліз запланований на 25 вересня.

Палмер спокійно грав і навіть встиг обговорити власний рейтинг у новій частині симулятора. Його оцінку знизили з 87 до 85, що неабияк обурило футболіста. Проте найбільша проблема виникла не через його реакцію на рейтинг, а через сам факт трансляції гри раніше дозволеного часу.

У якийсь момент у чат стріму зайшов офіційний акаунт EA Sports FC та фактично натякнув Палмеру, що той трохи поспішив із презентацією.

"Коуле, хіба ми не мали зробити це трохи пізніше? Ми будемо наживо о 18:00 за британським часом", — написали представники розробника.

Невдовзі трансляцію перервали, а контент із каналу футболіста видалили на запит EA Sports як правовласника. Після цього акаунт Палмера на Twitch заблокували.

Сам Коул, схоже, не надто засмутився через ситуацію. Він опублікував в Instagram скриншот із гри та звернувся до Twitch і EA Sports FC із кумедним проханням:

"Я лише давав людям те, чого вони хотіли... розбаньте мене, будь ласка".

Нагадаємо, ранній реліз EA Sports FC 27 запланований на 18 вересня 2026 року. Розробники вже представили перший трейлер нової частини гри.

Раніше повідомлялося, що став відомий цінник FC 27 для різних регіонів.