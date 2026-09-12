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Російська ракета влучила в квартиру Ястремської

Олег Дідух — 12 вересня 2026, 12:05
Російська ракета влучила в квартиру Ястремської
Даяна Ястремська
Getty Images

Російська ракета знищила квартиру відомої української тенісистки Даяни Ястремської в Одесі.

Про це повідомила сама спортсмена на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Цієї ночі... Ця квартира належала нашій родині. Ось як виглядає "русский мир". Пряме влучання крилатої ракети "Калібр", – написала тенісистка.

Вранці 12 вересня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок влучання ракети були зруйновані верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку. Станом на даний момент кількість постраждалих оцінюється в 28 осіб. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні житлові будинки та газовопровід низького тиску.

Наприкінці серпня Ястремська вилетіла в першому раунді US Open-2026 від італійки Лукреції Стефаніні.

ВІДЕО Даяна Ястремська

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