У Києві скасували семінар легенди BJJ Гордона Раяна: все через його скандальні висловлювання про Україну

Американський греплер Гордон Раян приїхав до Києва, де мав провести семінар із бразильського джиу-джитсу, однак захід скасували буквально перед початком. Причиною стала хвиля обурення навколо старих публічних висловлювань спортсмена про Україну, війну та американську допомогу українській армії.

Раян неодноразово критикував підтримку України з боку США та заявляв про марнотратство американських платників податків. Окремо увагу привернули його різкі висловлювання на адресу українських військових і публікації, які українська аудиторія сприйняла як ворожі до України.

На це звернув увагу його давній конфліктний опонент Крейг Джонс, який напередодні семінару опублікував відео із закликом до українців згадати минулі заяви Раяна. Сам Джонс неодноразово висловлював підтримку українським воїнам та народу.

Після цього українські користувачі почали масово поширювати старі дописи американця. Додаткове обурення викликали його нещодавні публікації та реакції на російських спортсменів. У соцмережах почалося активне обговорення того, чому спортсмен із такою історією висловлювань має проводити платний семінар у Києві.

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У підсумку організатори вирішили скасувати захід уже безпосередньо перед його початком. На відео з місця подій видно, як Раяну повідомляють про рішення не проводити семінар, після чого він залишає зал. Саме цей момент і став кульмінацією скандалу.

При цьому після скасування семінару Раян не став публічно атакувати Україну. Навпаки, він опублікував допис про перебування в Києві, назвав місто, людей і культуру чудовими та розповів про безкоштовне тренування для групи дітей, яке провів під час візиту.

"Який неймовірний час у мене тут, у Києві. Місто чудове, люди чудові, культура чудова", — написав спортсмен.

Після цього Джонс показав, що Раян телефонував йому, щоб з'ясувати стосунки. Так давній конфлікт двох зірок греплінгу отримав новий виток, але цього разу вже на тлі українського контексту.

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