Світоліна – Гофф: досвід проти молодості. Анонс чвертьфіналу Australian Open

На першому мейджорі сезону, Australian Open, прийшов час вирішальних матчів. Як і минулого року, до чвертьфіналу дісталася найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна. У 2025-му одеситка поступилася на цій стадії майбутній переможниці, американці Медісон Кіз. Зараз же, 27 січня, Еліні доведеться протистояти її співвітчизниці, третій ракетці світу Коко Гофф.

Які шанси суперниць на перемогу? Проаналізуємо, з чим тенісистки підходять до поєдинку.

Непереможна у 2026 році Світоліна

Еліна шокувала українських уболівальників минулого вересня, заявивши, що достроково закінчує сезон через неналежний емоційний стан. У чому полягала проблема, невідомо й досі. Однак очевидно, що збільшена, порівняно з іншими гравчинями, відпустка позитивно вплинула на підготовку Світоліної в міжсезоння.

2026 рік почався для нашої тенісистки з тривалої серії перемог.

Еліна Світоліна Getty images

Перед Australian Open Еліна не стала заявлятися на турніри серії WTA 500, як інші представниці тенісної еліти, вирішивши обмежитися синицею в руках. На змаганні рівня WTA 250 у новозеландському Окленді, окрім Світоліної, виступала лише одна представниця топ-30, Емма Наварро.

Американка примудрилася вилетіти у першому ж колі, а українка пройшла всю турнірну дистанцію, виграла 5 матчів і здобула титул. Простим цей шлях не був. Британка Сонай Картал у чвертьфіналі була попереду у кожному з трьох сетів, а у вирішальному подавала на матч. Ще у двох зустрічах Світоліній доводилося грати тай-брейки.

Знаменитий бойовий дух дозволив Еліні з честю вийти зі складних ситуацій. Та побоювань перед мейджором залишалося чимало, адже рівень гри українки залишав бажати кращого.

На Australian Open стало зрозуміло, що Окленд був лише етапом підготовки до турніру Grand Slam. У Мельбурні Світоліна провела чотири поєдинки, і всі виграла у двох сетах.

Іспанка Букша та полька Клімовічова стали для 12 сіяної одеситки хорошою розминкою, а проти значно серйозніших росіянок Шнайдер та Андрєєвої Еліна постійно диктувала умови гри та заслужено перемогла.

Відеоогляд матчу Еліна Світоліна – Мірра Андрєєва

Єдиним негативним моментом поки виглядає те, що Світоліній важко дається втримати свою подачу одразу після зробленого брейку. Проти ще більш серйозних суперниць, які чекають на неї надалі, отриману перевагу не можна марнувати.

Наразі Світоліна йде на серії з 9 перемог поспіль, не зазнавши з початку року жодної поразки. Еліна намагатиметься з п'ятої спроби вперше в кар'єрі пробитися у чвертьфінал Australian Open.

Молода та титулована Гофф

21-річна Коко Гофф посідає третю сходинку світового рейтингу. Незважаючи на свій молодий вік, американка вже має у своєму активі 2 титули турнірів Grand Slam. Для порівняння, 31-річна Світоліна жодного разу не досягала на мейджорах навіть фіналу.

На Australian Open Гофф не проходила далі півфіналу. Минулого сезону американка зупинилася саме у чвертьфіналі.

Однак для майбутнього протистояння великого значення статистика минулого не матиме. Головним буде конкретний стан кожної зі спортсменок.

Гофф для підготовки до Australian Open другий рік поспіль вибрала командний турнір збірних United Cup. Там Коко виглядала загалом впевнено, зокрема, легко обігравши другу ракетку світу польку Швьонтек. Однак був і незрозумілий провал у поєдинку з тенісисткою другого ешелону, іспанкою Бузас Манейро.

Нестабільність Гофф не має дивувати, для неї це абсолютно нормальна ситуація. Адже варто розуміти її рівень. Просто порівняйте нестабільність, наприклад, Марти Костюк, і Гофф.

На Australian Open молода американка, як і Світоліна, розім'ялася у перших двох колах на новоспеченій узбечці Рахімовій та сербці Данилович. Наступні поєдинки вийшли трисетовими.

Коко Гофф Getty images

Співвітчизниця Гофф Гейлі Баптист несподівано взяла першу партію в Коко, і тільки після цього все стало на свої місця. Чешці Кароліні Муховій вдалося виграти другий сет. Інші чотири партії в цих поєдинках Гофф забирала впевнено. Це знову до ремарки про нестабільність.

Очні зустрічі

Світоліна та Гофф провели між собою три гри. П'ять років тому, в другому колі Australian Open, Еліна впевнено перемогла тоді ще зовсім юну Коко.

Американка відігралася у 2024-му. У фіналі турніру в Окленді та третьому колі домашнього US Open Гофф двічі здолала Світоліну в трьох сетах.

Як бачимо, всі матчі відбувалися достатньо давно, щоб на їхньому підґрунті робити далекоглядні висновки.

Думка букмекерів

А ось до цих цифр варто ставитися значно серйозніше. Букмекерські контори бачать фавориткою майбутнього поєдинку Гофф. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.48, успіх Світоліної оцінюється в середньому у 2.70.

Зрозуміти контори можна. Попри вдалу поточну серію Еліни, на вирішальних стадіях мейджорів їй протягом усієї кар'єри важко перемагати найкращих тенісисток світу. Гофф же у свої 21 уже двічі вигравала Слеми.

Однак коефіцієнти коефіцієнтами, а головною чеснотою Світоліної завжди була стабільність. Якою Гофф з усіма своїми успіхами поки похвалитися не може. Тож свої шанси в нашої тенісистки точно будуть, питання – чи вдасться ними повною мірою скористатися?

Де дивитися матч Світоліна – Гофф

Чвертьфінальний поєдинок Australian Open між Еліною Світоліною та Коко Гофф відбудеться 27 січня о 10:00 за київським часом на центральному корті Rod Laver Arena спорткомплексу Мельбурн-парк.

Офіційним транслятором матчів австралійського мейджору в Європі є телеканали Eurosport, які входять до Discovery Communications Incorporated. В Україні пряма трансляція буде доступна в медіасервісі MEGOGO з українським коментарем.