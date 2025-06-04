Merci, Paris: Світоліна емоційно попрощалася з Ролан Гаррос
Українська тенісистка Еліна Світоліна зворушливо попрощалася з Парижем після завершення виступу на Відкритому чемпіонаті Франції.
Спортсменка поділилася у соцмережах словами вдячності та серією яскравих світлин, зроблених протягом двотижневого турніру на кортах Ролан Гаррос.
"Дякую, Париже, за ще два незабутні тижні!" – написала українка.
Нагадаємо, Еліна Світоліна завершила свої виступи на Ролан Гаросс, поступившись Ізі Швьонтек у межах чвертьфіналу турніру.
Напередодні стало відомо, на скільки позицій підніметься перша ракетка України в оновленому рейтингу WTA.
Раніше повідомлялося, що визначилися суми призових українських тенісисток за виступи на Ролан Гаррос 2025.