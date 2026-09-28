Пишаюся представляти нашу країну: Світоліна показала срібну медаль Кубку Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна показала срібну медаль, яку разом із жіночою збірною України здобула у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. Українки вперше в історії дійшли до вирішального матчу престижного командного турніру, подарувавши вболівальникам історичний результат.

Після фіналу відбулося нагородження чемпіонок та фіналісток, де українські тенісистки отримали срібні медалі. Ця нагорода має особливе значення, адже, окрім Кубка Біллі Джин Кінг, медалі в тенісі вручають лише на Олімпійських іграх.

У фіналі українкам протистояла збірна Чехії. Попри історичний вихід до вирішального матчу, наша команда поступилася з рахунком 0:2, але все одно завершила турнір зі срібними нагородами.

Світоліна після завершення змагань опублікувала фотографії з медаллю та поділилася емоціями від неймовірного тижня.

"Що за тиждень! Ми дійшли аж до фіналу, і я неймовірно пишаюся нашою командою та результатом, якого ми досягли", — написала Еліна.

Перша ракетка України подякувала всім членам команди за наполегливу працю, взаємну підтримку та командний дух, а також окремо звернулася до вболівальників. За словами Світоліної, команда відчувала любов та енергію українців протягом усього турніру.

"Завжди пишаюся і вважаю за честь представляти Україну на найбільших сценах", — наголосила тенісистка.

Нагадаємо, у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг разом зі Світоліною Україну представляли Ангеліна Калініна, Людмила Кіченок та Катаріна Завацька.

Раніше повідомлялося, що стали відомі позиції українок в оновленому рейтингу WTA.