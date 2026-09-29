Прагну популяризувати спорт в Україні: Світоліна – про джерело своєї мотивації

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, що саме мотивує її продовжувати виступи на найвищому рівні та перемагати на міжнародних кортах.

Про це вона розповіла на подкасті Tennis Insider Club.

"Для мене величезною мотивацією є представлення своєї країни, адже я хочу робити це гідно. Я прагну популяризувати спорт в Україні та хочу, щоб діти надихалися моїми виступами. Чому б і ні? Якщо в мене є така можливість і я досі можу це робити – треба діяти та використовувати шанс кинути виклик топовим гравцям", – сказала тенісистка.

Також Еліна висловилась про свою діяльність поза тенісом. Вона заявила, що через неї почувається психологічно вільнішою.

"У мене є фонд, падел-клуб, сім'я – безліч усього. Повертаючись додому, я повністю відключаюся від тенісу: насолоджуюся часом із донькою Скай, граю в гольф чи теніс або просто проводжу час із родиною. Саме такі моменти приносять мені найбільшу радість. І, звісно, ​​важливу роль відіграє мій фонд: поїздки в Україну, проведення майстер-класів, організація турнірів для дітей та реалізація спортивних проєктів. Усе зводиться до таких моментів, коли я можу щось віддати іншим. Мені дуже подобається цей шлях і цей баланс. Як на мене, надмірна зосередженість виключно на тенісі чи на самій собі не працює. Часом пріоритетом стає саме вміння перемкнутися".

Зазначимо, що напередодні збірна України з Еліною Світоліною вперше стала срібною призеркою Кубку Біллі Джин Кінг. "Синьо-жовті" у фіналі поступились національній команді Чехії.

В оновленому світовому рейтингу одеситка посідає сьоме місце. Вона вже незабаром візьме участь у "тисячнику" в Пекіні, де напередодні дізналась потенційних суперниць.