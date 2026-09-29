Чемпіони не чекають, що хтось принесе їм результат: Світоліна – про зміну стиля своєї гри

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилась думками про зміни у своїй грі протягом останніх років.

Про це вона розповіла на подкасті Tennis Insider Club.

Одеситка пояснила, чому стала діяти більш агресивно на корті. Вона також відзначила зростання якості жіночого тенісу:

"Зміни у стилі гри сталися природно, адже теніс за останні роки дуже розвинувся. Це стосується і великих гравчинь, і молоді: нове покоління дуже прагне перемагати, і якщо ти не скористаєшся шансом у розіграші, тебе просто "зітруть". Це створює великий тиск, але водночас якість жіночого тенісу піднялася на новий рівень. Коли я поверталася, мені було важливо використовувати більше можливостей, наступати, створювати гру на корті. Це допомогло мені по-справжньому повірити, що я можу бути агресивнішою та повинна диктувати гру, а не йти слідом. Мені знадобився час, але я завжди кажу: чемпіони не чекають, що хтось принесе їм результат. Вони йдуть за ним. Так було завжди. Хто ризикує, той п'є шампанське".

Зазначимо, що Еліна через вагітність не виступала з березня 2022 року по квітень 2023-го. Після повернення на корт вона стала діяти значно агресивніше й уже у травні виграла перший турнір.

Напередодні Світоліна зі збірною України стала срібною призеркою Кубку Біллі Джин Кінг. Незабаром вона візьме участь у "тисячнику" в Пекіні, де напередодні дізналась потенційних суперниць.