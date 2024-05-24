Стародубцева пробилася до основної сітки Ролан Гаррос

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (144) здобула путівку до основної сітки Ролан Гаррос.

У фіналі кваліфікації вона впевнено перемогла Марину Стакушич з Канади (184). Матч тривав 1 годину 26 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Українка була кращою як на першій (62% виграних очок, у суперниці — 51%), так і на другій подачі (53% проти 29% у Стакушич).

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд - $24,961,000

Кваліфікація, фінал

24 травня





Юлія Стародубцева (Україна) — Марина Стакушич (Канада) 6:3, 6:2





Нагадаємо, на шляху до cвого другого турніру Grand Slam (першим був Australian Open-2024) Cтародубцева спершу перемогла землячку Катаріну Завацьку, а потім вибила китаянку Сяоді Ю.



