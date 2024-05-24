Стародубцева пробилася до основної сітки Ролан Гаррос
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (144) здобула путівку до основної сітки Ролан Гаррос.
У фіналі кваліфікації вона впевнено перемогла Марину Стакушич з Канади (184). Матч тривав 1 годину 26 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2.
Українка була кращою як на першій (62% виграних очок, у суперниці — 51%), так і на другій подачі (53% проти 29% у Стакушич).
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Кваліфікація, фінал
24 травня
Кваліфікація, фінал
24 травня
Юлія Стародубцева (Україна) — Марина Стакушич (Канада) 6:3, 6:2
Нагадаємо, на шляху до cвого другого турніру Grand Slam (першим був Australian Open-2024) Cтародубцева спершу перемогла землячку Катаріну Завацьку, а потім вибила китаянку Сяоді Ю.
В основній сітці Ролан Гаррос також зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко. Напередодні вони дізналися своїх суперниць у першому колі.