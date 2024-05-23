Стародубцева пробилася до фіналу кваліфікації Ролан Гаррос
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (144) зіграє у фіналі відбору до основної сітки Ролан Гаррос.
У півфіналі кваліфікації вона здолала Сяоді Ю з Китаю (213). Матч тривав 1 годину 34 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:2.
Юлія відіграла 4 з 5 брейк-пойнтів і виграла 74% розіграшів на першій подачі, що значно краще, ніж у суперниці — лише 1 з 7 брейк-пойнтів та 43% на першій подачі.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Кваліфікація, друге коло
22 травня
Кваліфікація, друге коло
22 травня
Юлія Стародубцева (Україна) — Сяоді Ю (Китай) 6:3, 6:2
У вирішальному матчі за вихід до основної сітки 24-українка зіграє з представницею Канади Мариною Стакушич (184). Нагадаємо, у першому колі Стародубцева пройшла землячку Катаріну Завацьку.
Основна сітка Ролан Гаррос-2024 стартує вже 26 травня.