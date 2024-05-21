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Стародубцева здолала Завацьку на старті кваліфікації Ролан Гаррос

Олександр Булава — 21 травня, 19:33
Стародубцева здолала Завацьку на старті кваліфікації Ролан Гаррос

Українська тенісистка Юлія Старобудцева (144) перемогла землячку Катаріну Завацьку (201) у першому колі кваліфікації Ролан Гаррос.

Матч тривав 2 години 19 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 7:6(4). Завацька та Стародубцева жодного разу не подали навиліт, Юлія допустила 1 подвійну помилку проти 4 у Катаріни та використала 5 з 6 брейк-пойнтів.

У півфіналі відбору Завацька зустрінеться з переможцем матчу Ланлана Тараруді (Таїланд) — Сяоді Ю (Китай).

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Кваліфікація, перше коло
21 травня

Юлія Стародубцева (Україна) — Катаріна Завацька (Україна) 6:3, 7:6(4)

Напередодні Дарина Снігур подолала перший раунд кваліфікації Ролан Гаррос. Водночас Катерина Байндл поступилась на старті відбору.

Катаріна Завацька Юлія Стародубцева

Катаріна Завацька

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