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Визначились суперниці українських тенісисток в основній сітці Ролан Гаррос

Владислав Уткін — 23 травня, 15:58
Визначились суперниці українських тенісисток в основній сітці Ролан Гаррос

Відбулося жеребкування основної сітки Ролан Гаррос-2024 у жіночому одиночному розряді.

Українські тенісистки дізнались імена перших суперниць на престижному турнірі.

Результати жеребкування

  • Еліна Світоліна (17) — Кароліна Плішкова (Чехія, 51)
    Рахунок особистих зустрічей: 4 — 5.
  • Марта Костюк (20) — "кваліфаєрка" / "лакі лузер"
  • Даяна Ястремська (32) — Айла Томлянович (Австралія, 207)
    Рахунок особистих зустрічей: 3 — 0.
  • Леся Цуренко (44) — Донна Векич (Хорватія, 40)
    Рахунок особистих зустрічей: 3 — 1.
  • Ангеліна Калініна (56) — Каміла Осоріо (Колумбія, 77)
    Рахунок особистих зустрічей: 2 — 0.

Цьогорічний Відкритий чемпіонат Франції проходитиме з 26 травня до 9 червня.

Нагадаємо, інша українська тенісистка Дар’я Снігур (123) зупинилась у кроці від потрапляння до основної сітки турніру серії Grand Slam.

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