Визначились суперниці українських тенісисток в основній сітці Ролан Гаррос
Відбулося жеребкування основної сітки Ролан Гаррос-2024 у жіночому одиночному розряді.
Українські тенісистки дізнались імена перших суперниць на престижному турнірі.
Результати жеребкування
- Еліна Світоліна (17) — Кароліна Плішкова (Чехія, 51)
Рахунок особистих зустрічей: 4 — 5.
- Марта Костюк (20) — "кваліфаєрка" / "лакі лузер"
- Даяна Ястремська (32) — Айла Томлянович (Австралія, 207)
Рахунок особистих зустрічей: 3 — 0.
- Леся Цуренко (44) — Донна Векич (Хорватія, 40)
Рахунок особистих зустрічей: 3 — 1.
- Ангеліна Калініна (56) — Каміла Осоріо (Колумбія, 77)
Рахунок особистих зустрічей: 2 — 0.
Цьогорічний Відкритий чемпіонат Франції проходитиме з 26 травня до 9 червня.
Нагадаємо, інша українська тенісистка Дар’я Снігур (123) зупинилась у кроці від потрапляння до основної сітки турніру серії Grand Slam.