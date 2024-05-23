Визначились суперниці українських тенісисток в основній сітці Ролан Гаррос

Відбулося жеребкування основної сітки Ролан Гаррос-2024 у жіночому одиночному розряді.

Українські тенісистки дізнались імена перших суперниць на престижному турнірі.

Результати жеребкування

Еліна Світоліна (17) — Кароліна Плішкова (Чехія, 51)

Рахунок особистих зустрічей: 4 — 5.

Марта Костюк (20) — "кваліфаєрка" / "лакі лузер"

Даяна Ястремська (32) — Айла Томлянович (Австралія, 207)

Рахунок особистих зустрічей: 3 — 0.

Леся Цуренко (44) — Донна Векич (Хорватія, 40)

Рахунок особистих зустрічей: 3 — 1.

Ангеліна Калініна (56) — Каміла Осоріо (Колумбія, 77)

Рахунок особистих зустрічей: 2 — 0.

Цьогорічний Відкритий чемпіонат Франції проходитиме з 26 травня до 9 червня.

Нагадаємо, інша українська тенісистка Дар’я Снігур (123) зупинилась у кроці від потрапляння до основної сітки турніру серії Grand Slam.