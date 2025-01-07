Стародубцева заявилась на турнір у Сінгапурі

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (100) заявлена на хардовий турнір WTA 250 у Сінгапурі.

Турнір у Сінгапурі пройде вперше з 2020 року та розпочнеться 27 січня, одразу після Відкритого чемпіонату Австралії, де Стародубцева зіграє в основі.

24-річна тенісистка буде єдиною представницею України, яка планує зіграти в Сінгапурі.

Нагадаємо, Стародубцева минулого року успішно виступила на турнірі WTA 1000 в Пекіні, де дійшла до чвертьфіналу. Завдяки цьому результату 24-річна уродженка Каховки змогла вперше за кар'єру дебютувати у сотні рейтингу WTA. За цим показником вона стала 20-ю представницею України за всю історію.