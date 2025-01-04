Стародубцева потрапила до основної сітки Australian Open
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (101) зуміла потрапити до основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2025 року.
Про це повідомив організатор змагань.
Українці вдалося оминути відбірковий етап змагань через відмову Каролін Возняцкі від участі в турнірі.
Зазначимо, що в грудні була оприлюднена заявка основної сітки Australian Open 2025, згідно з якої ще чотири українки розпочнуть виступи без проходження кваліфікації: Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.
Відбірковий етап AO-2025 спробують подолати Дар'я Снігур та Анастасія Соболєва. Участь Катаріни Завацької наразі підпитанням через те, що вона є другою в альтернативному списку.
Нагадаємо, турнір пройде з 12 по 26 січня 2025 року на кортах австралійського міста Мельбурн. Найкращим результатом України в одиночній сітці АО є півфінал Ястремської у 2024 році.
Напередодні Ангеліна Калініна зазнала поразки в межах турніру WTA 500 у Брісбені.