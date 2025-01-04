Стародубцева потрапила до основної сітки Australian Open

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (101) зуміла потрапити до основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2025 року.

Про це повідомив організатор змагань.

Українці вдалося оминути відбірковий етап змагань через відмову Каролін Возняцкі від участі в турнірі.

Зазначимо, що в грудні була оприлюднена заявка основної сітки Australian Open 2025, згідно з якої ще чотири українки розпочнуть виступи без проходження кваліфікації: Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Відбірковий етап AO-2025 спробують подолати Дар'я Снігур та Анастасія Соболєва. Участь Катаріни Завацької наразі підпитанням через те, що вона є другою в альтернативному списку.

Нагадаємо, турнір пройде з 12 по 26 січня 2025 року на кортах австралійського міста Мельбурн. Найкращим результатом України в одиночній сітці АО є півфінал Ястремської у 2024 році.

Напередодні Ангеліна Калініна зазнала поразки в межах турніру WTA 500 у Брісбені.