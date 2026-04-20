Стародубцева розгромила італійку Стефаніні у півфіналі відбору на турнір WTA 1000 у Мадриді

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (53) впевнено подолала перший раунд кваліфікації на турнір серії WTA 1000 у Мадриді, Іспанія.

У стартовому матчі, який тривав 1 годину 16 хвилин, вона розгромила представницю Італії Лукрецію Стефаніні (143) – 6:0, 6:1.

У фіналі відбору Юлія зустрінеться з "нейтральною" Анастасією Павлюченковою (116), яка на старті відбору обіграла представницю Болгарії Вікторію Томову (156).

Mutua Madrid Open 2026 – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,235,540

Як відомо, в основній сітці турніру виступлять Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олександра Олійникова.

Водночас у попередньому раунді, окрім Стародубцевої, зіграють також Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур.

Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк обіграла в українському фіналі турніру WTA 250 у Руані Вероніку Подрез.