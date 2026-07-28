Стародубцева успішно стартувала в парному розряді на турнірі в Мемфісі

Юлія Стародубцева разом із мексиканкою Ренатою Сарасуа вийшли у чвертьфінал парного розряду на турнірі серії WTA 250 в американському Мемфісі. В матчі першого кола вони обіграли місцевий дует Анна Фрей/Слоан Стівенс.

Гра тривала 1 годину 51 хвилину і завершилася з рахунком 6:4, 7:6(8).

За поєдинок Стародубцева і Сарасуа 1 раз подали навиліт обійшлися без подвійних помилок та зробили 3 брейки. Їхні суперниці не виконували ейсів, зробили 4 помилки на подачі та 2 брейки.

The Memphis Classic – WTA 250

Мемфіс, США, хард

Призовий фонд: $246,388

Перше коло парного розряду, 28 липня

Юлія Стародубцева (Україна)/Рената Сарасуа (Мексика) – Анна Фрей/Слоан Стівенс (США) 6:4, 7:6(8)

Чвертьфінальний матч україно-мексиканський дует зіграє з переможцями поєдинку між першими сіяними Сторм Гантер (Австралія)/Дезіре Кравчик (США) та Юдіс Чонг (В'єтнам)/Ері Ходзумі (Японія).

В одиночному розряді у Мемфісі Стародубцева стартуватиме грою проти якраз Слоан Стівенс. Матч відбудеться в ніч на 29 липня за київським часом.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Юлія Стародубцева опустилася на 3 позиції.