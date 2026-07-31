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Стародубцева і Сарасуа обіграли перших сіяних і вийшли у півфінал парного розряду в Мемфісі

Станіслав Матусевич — 31 липня 2026, 10:34
Стародубцева і Сарасуа обіграли перших сіяних і вийшли у півфінал парного розряду в Мемфісі
Юлія Стародубцева
Getty images

Юлія Стародубцева та мексиканка Рената Сарасуа вийшли у півфінал парного розряду на турнірі серії WTA 250 в американському Мемфісі. У чвертьфінальному матчі вони обіграли перший сіяний дует Сторм Гантер (Австралія)/Дезіре Кравчик (США).

Гра тривала 1 годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:4, 10-7.

За поєдинок Стародубцева і Сарасуа 2 рази подали навиліт, зробили 1 подвійну помилку 1 брейк. Їхні суперниці виконали 2 ейси, зробили 2 помилки на подачі та 2 брейки.

The Memphis Classic – WTA 250
Мемфіс, США, хард
Призовий фонд: $246,388
Чвертьфінал парного розряду, 31 липня

Юлія Стародубцева (Україна)/Рената Сарасуа (Мексика) – Сторм Гантер (Австралія)/Дезіре Кравчик (США) 2:6, 6:4, 10-7

У півфіналі змагань україно-мексиканський дует зіграє з четвертими сіяними Марія Козирєва (-)/Мая Ламсден (Велика Британія).

Нагадаємо, що на старті парного розряду Стародубцева і Сарасуа перемогли американок Анну Фрей і Слоан Стівенс, а на старті одиночки наша тенісистка поступилася тій-таки Стівенс.

Мемфіс парний розряд Юлія Стародубцева

Юлія Стародубцева

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