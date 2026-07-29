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Стародубцева програла Стівенс в 1/16 фіналу турніру у Мемфісі

Софія Кулай — 29 липня 2026, 07:41
Стародубцева програла Стівенс в 1/16 фіналу турніру у Мемфісі
Юлія Стародубцева
Getty Images

Юлія Стародубцева (62) не пройшла американку Слоан Стівенс (307) в 1/16 фіналу турніру серії WTA 250 в американському Мемфісі.

Протистояння тривало 3 години 8 хвилин та закінчилося з рахунком 4:6, 7:5, 2:6.

За матч українська тенісистка тричі подала навиліт, але при цьому допустила чотири подвійні помилки (60% першої подачі). Тоді як Стівенс тричі помилялася на подачі та виконала дві подачі навиліт.

The Memphis Classic – WTA 250
Мемфіс, США, хард
Призовий фонд: $246,388
Перше коло одиночного розряду, 29 липня

Юлія Стародубцева (Україна) – Слоан Стівенс (США) 4:6, 7:5, 266

У наступному раунді американка зустрінеться з представницею Чехії Дар'єю Відмановою (30 липня).

Нагадаємо, що Стародубцева разом із мексиканкою Ренатою Сарасуа вийшла у чвертьфінал парного розряду у Мемфісі. У матчі першого кола вони обіграли місцевий дует Анна Фрей/Слоан Стівенс.

Напередодні турніру Юлія дізналася своє нове місце у світовому жіночому рейтингу WTA.

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Слоан Стівенс Юлія Стародубцева

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