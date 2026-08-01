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Стародубцева та Сарасуа знялися з півфінального матчу турніру в Мемфісі

Станіслав Матусевич — 1 серпня 2026, 13:11
Стародубцева та Сарасуа знялися з півфінального матчу турніру в Мемфісі
Юлія Стародубцева
Andre Ferreira / FFT

Юлія Стародубцева та мексиканка Рената Сарасуа не зіграють у півфінальному поєдинку турніру серії WTA 250 в американському Мемфісі. Вони мали протистояти дуету Марія Козирєва (-)/Мая Ламсден (Велика Британія).

Причина відмови від поєдинку україно-мексиканської пари залишається невідомою. Найбільш вірогідно, це пов'язано з виходом Сарасуа у півфінал одиночного розряду в Мемфісі і бажанням мексиканки зекономити сили.

Таким чином, Козирєва і Ламсден без боротьби пройшли до фіналу.

Нагадаємо, що на старті парного розряду Стародубцева і Сарасуа перемогли американок Анну Фрей і Слоан Стівенс, а у чвертьфіналі зупинили перших сіяних, дует Сторм Гантер (Австралія)/Дезіре Кравчик (США). У першому колі одиночки наша тенісистка поступилася тій-таки Стівенс.

Мемфіс парний розряд Юлія Стародубцева

Юлія Стародубцева

Стародубцева і Сарасуа обіграли перших сіяних і вийшли у півфінал парного розряду в Мемфісі
Стародубцева програла Стівенс в 1/16 фіналу турніру у Мемфісі
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