Стародубцева та Сарасуа знялися з півфінального матчу турніру в Мемфісі

Юлія Стародубцева та мексиканка Рената Сарасуа не зіграють у півфінальному поєдинку турніру серії WTA 250 в американському Мемфісі. Вони мали протистояти дуету Марія Козирєва (-)/Мая Ламсден (Велика Британія).

Причина відмови від поєдинку україно-мексиканської пари залишається невідомою. Найбільш вірогідно, це пов'язано з виходом Сарасуа у півфінал одиночного розряду в Мемфісі і бажанням мексиканки зекономити сили.

Таким чином, Козирєва і Ламсден без боротьби пройшли до фіналу.

Нагадаємо, що на старті парного розряду Стародубцева і Сарасуа перемогли американок Анну Фрей і Слоан Стівенс, а у чвертьфіналі зупинили перших сіяних, дует Сторм Гантер (Австралія)/Дезіре Кравчик (США). У першому колі одиночки наша тенісистка поступилася тій-таки Стівенс.