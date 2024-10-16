Стародубцева повернулась на турнір, де може зіграти як лакі-лузер

Українська тенісистка Юлія Стародубцева зберігає шанси на участь в основній сітці на хардовому турнірі WTA 500 у Нінбо (Китай).

Про це повідомила сама тенісистка в соцмережі X.

Програла матч першого раунду кваліфікації в Нінбо, що ставить мене на 7 місце в черзі на LL (лакі-лузера). Поїхала на наступний турнір, щоб почати готуватися...

Наразі їду в аеропорт, щоб повернутися в Нінбо, бо я наступна в черзі. 6 тенісисток вже знялося, побажайте мені удачі".

Відзначимо, що сьогодні з турніру в Нінбо знялася китаянка Чжен Ціньвень, завдяки чому в основну сітку зайшла румунка Жаклін Крістіан, яка також, як і Юлія Стародубцева, програла в першому колі кваліфікації. Раніше також знялися Емма Наварро, Жасмін Паоліні і Людмила Самсонова.

На старті кваліфікації Стародубцева програла китаянці Ю Сяоді на двох тай-брейках.

Стародубцева раніше провела успішний виступ на турнірі WTA 1000 в Пекіні, де дійшла до чвертьфіналу. Завдяки цьому результату 24-річна уродженка Каховки змогла вперше за кар'єру дебютувати у сотні рейтингу WTA. За цим показником вона стала 20-ю представницею України за всю історію.