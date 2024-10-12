Два невдалі тайбрейки: Стародубцева програла на старті кваліфікації турніру в Нінбо

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (79), посіяна під третім номером, зіграла проти китаянки Ю Сяоді (279) на старті кваліфікації турніру WTA 500 у Нінбо, Китай.

Матч тривав 2 години та 29 хвилин та завершився з рахунком 6:7 (6) та 7:6 (5) на користь Сяоді. У Стародубцевої не було подач навиліт (9 ейсів у суперниці), вона допустила три подвійні помилки (4 у Сяоді) та використала 6 з 8 брейкпойнтів (такий показник і в опонентки).

WTA 500 – Ningbo Open

Ніньбо, Китай. Хард.

Призовий фонд – $ 922,573

Кваліфікація, перше коло, 12 жовтня

Ю Сяоді (Китай) – Юлія Стародубцева (Україна) 7:6 (6), 7:6 (5)

Стародубцева раніше провела успішний виступ на турнірі WTA 1000 в Пекіні, де дійшла до чвертьфіналу. Завдяки цьому результату 24-річна уродженка Каховки змогла вперше за кар'єру дебютувати у сотні рейтингу WTA. За цим показником вона стала 20-ю представницею України за всю історію.