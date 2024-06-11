Хірург, який оперував Джоковича, назвав терміни повернення серба на корт

24-разовий володар Grand Slam Новак Джокович не зіграє на Вімблдоні.

Про це повідомив хірург Антуан Жерометта, який проводив сербу операцію на коліні, для L'Equipe.

"Тільки поступово збільшуючи навантаження, ми зрозуміємо, чи з'являться набряки і біль. Прогрес буде щодня, але неможливо передбачити, як він почуватиметься через тиждень, два і далі. Малоймовірно, що він повністю відновиться через три тижні. Він явно зробить усе, щоб відновитися якнайшвидше, але процес буде йти під наглядом і контролем", — сказав Жерометта.

Нагадаємо, Новак травмувався у матчі 1/8 фіналу Ролан Гаррос проти Франсіско Черундоло. Попри травму, 37-річний серб продовжив матч і зміг здійснити вражаючий камбек.

У чвертьфіналі Джокович мав зіграти про Каспера Рууда, але травма виявилася надто серйозною, тож йому довелося знятися з Відкритого чемпіонату Франції, який виграв Карлос Алькарас.