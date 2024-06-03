Джокович встановив кілька рекордів після перемоги над Черундоло на Ролан Гаррос

Перша ракетка світу серб Новак Джокович переміг аргентинця Франсіско Черундоло (27) в четвертому колі Ролан Гаррос та перевершив два рекорди Роджера Федерера.

Про це повідомляє OptaAce.

Тенісист став гравцем із найбільшою кількістю перемог (370) турнірів Grand Slam протягом відкритої ери. Також він найбільше разів виходив у чвертьфінали цих турнірів.

370 - Novak Djokovic is now the player with the most wins in Grand Slams during the Open Era (370). Announcement. #rolandgarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/KWiY1mvdvM — OptaAce (@OptaAce) June 3, 2024

59 - Novak Djokovic is the men's player with the most quarterfinals reached during the Open Era in Grand Slams (59), eclipsing Roger Federer's 58. Mammoth. #rolandgarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/1LXKizZuu2 — OptaAce (@OptaAce) June 3, 2024

Зазначимо, що поєдинок тривав 4 години 37 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3. Джокович 6 разів подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 6 з 11 брейк-пойнтів.

У чвертьфіналі він зустрінеться з переможцем пари Тейлор Фріц (США, 12) — Каспер Рууд (Норвегія, 7).