Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Посмішка перемогла сльози: Векич та Паоліні в епічному трьохсетовому матчі визначили першу фіналістку Вімблдона-2024

Игорь Чернявский — 11 липня, 18:31
Посмішка перемогла сльози: Векич та Паоліні в епічному трьохсетовому матчі визначили першу фіналістку Вімблдона-2024

Італійська тенісистка Ясміне Паоліні (7) здобула вольову перемогу над хорваткою Донною Векич (37) у півфіналі Вімблдона-2024.

Матч тривав майже три години та завершився з рахунком 2:6, 6:4, 7:6(8).

За рахунку 5:5, 40:A на користь Паоліні у третьому сеті стався дуже драматичний момент. Здавалося б, Векич чудовим ударом зрівняла рахунок у геймі, але італійка взяла челендж — і не прогадала. Після цього Донна не змогла стримати сліз, але в наступному геймі все ж виграла свою подачу і перевела матч у тайбрейк.

Тайбрейк став квінтесенцією цього неймовірного протистояння. Паоліні та Векич весь час йшли нога-в-ногу, але більшу жагу до перемоги проявила італійка.

Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд — £50,000,000
1/2 фіналу, 11 липня

Ясміне Паоліні (Італія) Донна Векич (Хорватія) 2:6, 6:4, 7:6(8)

Для Паоліні це другий вихід у фінал турніру Grand Slam у кар’єрі. Вперше їй це вдалося трохи більше місяця тому на Ролан Гаррос. У фіналі французького мейджора італійка без шансів поступилася Ізі Швьнтек, а наступного дня ще й програла фінал парного розряду.

Друга фіналістка визначиться в матчі між казахстанкою російського походження Єлєною Рибакіною (4) та чешкою Барборою Крейчиковою (32). Їхній поєдинок cтартує вже незабаром.

Після вильоту Еліни Світоліної з чвертьфіналу автори Чемпіона підбили підсумки трав’яного сезону для українських тенісисток.

Векич Ясміне Паоліні Вімблдон-2024

Ясміне Паоліні

Визначилися всі півфіналістки Вімблдона-2024 у жіночому розряді
Гофф та Синякова виграли Ролан Гаррос у парному жіночому розряді
Швьонтек рознесла Паоліні й учетверте виграла Ролан Гаррос
Швьонтек та Паоліні зіграють у фіналі Ролан Гаррос-2024
Костюк і Русе поступилися у півфіналі парного Ролан Гаррос

Останні новини