Посмішка перемогла сльози: Векич та Паоліні в епічному трьохсетовому матчі визначили першу фіналістку Вімблдона-2024
Італійська тенісистка Ясміне Паоліні (7) здобула вольову перемогу над хорваткою Донною Векич (37) у півфіналі Вімблдона-2024.
Матч тривав майже три години та завершився з рахунком 2:6, 6:4, 7:6(8).
За рахунку 5:5, 40:A на користь Паоліні у третьому сеті стався дуже драматичний момент. Здавалося б, Векич чудовим ударом зрівняла рахунок у геймі, але італійка взяла челендж — і не прогадала. Після цього Донна не змогла стримати сліз, але в наступному геймі все ж виграла свою подачу і перевела матч у тайбрейк.
Тайбрейк став квінтесенцією цього неймовірного протистояння. Паоліні та Векич весь час йшли нога-в-ногу, але більшу жагу до перемоги проявила італійка.
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1/2 фіналу, 11 липня
Для Паоліні це другий вихід у фінал турніру Grand Slam у кар’єрі. Вперше їй це вдалося трохи більше місяця тому на Ролан Гаррос. У фіналі французького мейджора італійка без шансів поступилася Ізі Швьнтек, а наступного дня ще й програла фінал парного розряду.
Друга фіналістка визначиться в матчі між казахстанкою російського походження Єлєною Рибакіною (4) та чешкою Барборою Крейчиковою (32). Їхній поєдинок cтартує вже незабаром.
Після вильоту Еліни Світоліної з чвертьфіналу автори Чемпіона підбили підсумки трав’яного сезону для українських тенісисток.