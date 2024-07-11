Посмішка перемогла сльози: Векич та Паоліні в епічному трьохсетовому матчі визначили першу фіналістку Вімблдона-2024

Італійська тенісистка Ясміне Паоліні (7) здобула вольову перемогу над хорваткою Донною Векич (37) у півфіналі Вімблдона-2024.

Матч тривав майже три години та завершився з рахунком 2:6, 6:4, 7:6(8).

За рахунку 5:5, 40:A на користь Паоліні у третьому сеті стався дуже драматичний момент. Здавалося б, Векич чудовим ударом зрівняла рахунок у геймі, але італійка взяла челендж — і не прогадала. Після цього Донна не змогла стримати сліз, але в наступному геймі все ж виграла свою подачу і перевела матч у тайбрейк.

Тайбрейк став квінтесенцією цього неймовірного протистояння. Паоліні та Векич весь час йшли нога-в-ногу, але більшу жагу до перемоги проявила італійка.

Joy for Jasmine ✨



Jasmine Paolini wins an absolute classic on Centre Court, defeating Donna Vekic 2-6, 6-4, 7-6(8) to reach the #Wimbledon final pic.twitter.com/c2FC9MzZmY — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2024

Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія

Трава

Призовий фонд — £50,000,000

1/2 фіналу, 11 липня

Ясміне Паоліні (Італія) — Донна Векич (Хорватія) 2:6, 6:4, 7:6(8)





Для Паоліні це другий вихід у фінал турніру Grand Slam у кар’єрі. Вперше їй це вдалося трохи більше місяця тому на Ролан Гаррос. У фіналі французького мейджора італійка без шансів поступилася Ізі Швьнтек, а наступного дня ще й програла фінал парного розряду.

Друга фіналістка визначиться в матчі між казахстанкою російського походження Єлєною Рибакіною (4) та чешкою Барборою Крейчиковою (32). Їхній поєдинок cтартує вже незабаром.

Після вильоту Еліни Світоліної з чвертьфіналу автори Чемпіона підбили підсумки трав’яного сезону для українських тенісисток.