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Паоліні: Кілька днів відпочинку, і починаю підготовку до Олімпіади

Андрій Яросименко — 16 липня, 12:50
Паоліні: Кілька днів відпочинку, і починаю підготовку до Олімпіади

Італійська тенісистка Ясміне Паоліні (5) розпочинає підготовку до Олімпійських ігор-2024.

Її слова передає Vogue Italia.

"Зараз я збираюся відпочити пару днів, а потім відразу ж спробую знову адаптуватися, щоб якнайкраще підготуватися до Олімпіади. Це важлива мета, вона проходить раз на чотири роки, тому я докладу максимум зусиль, щоб спробувати виступити добре, навіть якщо це буде нелегко. Важливо завжди мати бажання боротися на кожному етапі, завжди намагатися показати себе якнайкраще", — сказала спортсменка.

Нагадаємо, раніше Паоліні програла чеській тенісистці Барборі Крейчиковій у вирішальному матчі Вімблдона-2024

Олімпійські ігри-2024 Ясміне Паоліні

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