Паоліні: Кілька днів відпочинку, і починаю підготовку до Олімпіади
Італійська тенісистка Ясміне Паоліні (5) розпочинає підготовку до Олімпійських ігор-2024.
Її слова передає Vogue Italia.
"Зараз я збираюся відпочити пару днів, а потім відразу ж спробую знову адаптуватися, щоб якнайкраще підготуватися до Олімпіади. Це важлива мета, вона проходить раз на чотири роки, тому я докладу максимум зусиль, щоб спробувати виступити добре, навіть якщо це буде нелегко. Важливо завжди мати бажання боротися на кожному етапі, завжди намагатися показати себе якнайкраще", — сказала спортсменка.
Нагадаємо, раніше Паоліні програла чеській тенісистці Барборі Крейчиковій у вирішальному матчі Вімблдона-2024